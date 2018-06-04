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В Гватемале 25 человек погибли в результате извержения вулкана

В мире 04.06.2018 | 07:26

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале составило по меньшей мере 25 человек, сообщают информагентства со ссылкой на местные СМИ.

Более 650 человек из потенциально уязвимых районов на данный момент размещены во временных убежищах. Трагедия затронула около 1,7 млн из примерно 16,6 млн жителей страны.

В стране объявлен высокий уровень опасности, а в трех ее департаментах - максимальный. Из-за активности вулкана закрыт столичный международный аэропорт Аурора.

Извержение Фуэго - одно из самых сильных за последние годы. Столбы дыма и пепла от вулкана поднимаются на высоту до 10 км и распространяются с ветром со скоростью до 40 км/ч.-0-

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Теги
Гватемала, извержение вулкана, смерть
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