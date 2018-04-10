В Хабаровском крае обнаружили около 30 затонувших судов. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о 27 судах, которые затонули на дне рек и у побережья морей и которые необходимо срочно поднять, потому что они опасны для судоходства и вредны для экологии. Самое большое количество судов находится у побережья Японского и Охотского морей, большинство из них – в акватории морского порта Ванино, еще 8 – это шхуны, рыболовные сейнеры, буксиры – находятся у берегов Советской Гавани и Охотска.

Основные трудности при подъеме – это то, что у затонувших плавсредств нет собственников, и заниматься их подъемом со дна водоемов практически некому.

За последние два года прокуроры возбудили 17 исков о подъеме и утилизации никому не нужных кораблей в Дальневосточном регионе. В 2017 году подняли только одно средство – со дна Амура извлекли теплоход "Георгий Седов".