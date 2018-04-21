В Хакассии разбился легкомоторный самолет

В субботу в Алтайском районе вблизи от населенного пункта Кайбалы разбился легкомоторный самолет. В результате крушения погибли пилот и пассажир. Информагентства сообщают, что носовая часть самолета полностью разрушена.
На место аварии выехала следственная группа Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России. Возбуждено уголовное по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух людей.
Об обстоятельствах и причинах инцидента пока не сообщается.
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