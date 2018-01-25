В Харбине установлен самый большой в мире почтовый ящик изо льда

25 января, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. Самый большой в мире ледяной почтовый ящик высотой 2,6 м установлен в китайском городе Харбин на территории комплекса "Большой мир льда и снега". Об этом сообщают китайские СМИ.

Рядом установлена самая большая в мире почтовая печать.

С помощью ледяных ящиков были отправлены открытки в 65 посольств разных стран в Китае, которые участвуют в строительстве "Одного пояса и одного пути".

Туристы также могут отправить открытки в разные уголки мира. Их можно приобрести в почтовом отделении или сделать из снятых фотографий, поставив специальный штамп.

В ходе мероприятия в ледяные почтовые ящики были опущены 2018 открыток, символизирующих 2018 год.-0-