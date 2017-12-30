В Харькове освобождены пять заложников

Глава СБУ доложил президенту Порошенко об освобождении пятерых заложников, в том числе двоих детей. Все они выведены из почтового отделения в Харькове.
Ранее стало известно, что мужчина в маске захватил свыше десятка заложников после неудачного ограбления. Он начал угрожать посетителям "Укрпочты" и заявил, что имеет взрывчатку на поясе, которую готов использовать.
Прилегающая территория была оцеплена, а с захватчиком начались переговоры. Никаких требований он пока не сообщил. Полиция предложила мужчине сдаться.
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