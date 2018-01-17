В Херсоне из-за снегопада один человек погиб, 29 травмированы

17 января, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Херсоне один человек погиб, 29 травмированы из-за снегопада, еще один пострадавший госпитализирован с обморожением. Об этом сообщил на странице "Украинский Херсон" в Facebook депутат Херсонского городского совета Виталий Богданов, ссылаясь на информацию службы 103.

Согласно приведенной информации управления патрульной полиции Херсона, 16 января на дорогах областного центра произошли 26 дорожно-транспортных происшествий, пострадавших и погибших нет.

Как заявил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида, вследствие влияния активного циклона в Украине ожидается существенное осложнение погодных условий.

"В результате влияния активного циклона в Украине ожидаем в течение 18 января существенное осложнение погодных условий. Ожидаются сильные и очень сильные снегопады, метели, образование снежного покрова высотой до 40 см, в Киеве - около 20 см", - заявил он.-0-