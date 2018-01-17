В Хьюстоне отменили 900 рейсов из-за непогоды

Одни из самых загруженных аэропортов мира, расположенные в Хьюстоне, штат Техас (США), сообщили об отмене 900 авиарейсов. Причиной этого, по сведениям информагентств, является непогода.
Задержка коснулась вылетающих и прилетающих рейсов в аэропорту имени Уильяма П. Хобби и в международном аэропорту Хьюстон Интерконтинентал имени Джорджа Буша.
Причиной этого стала буря "Инга", обрушившаяся на южные штаты Алабама, Джорджия, Кентукки, Луизиана, Миссисипи, Теннесси, Техас, Пенсильвания, Южная и Северная Каролина. Она принесла дождь, снег и град.
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