В ходе межэтнического конфликта в Конго погибли 49 человек

По меньшей мере 49 человек погибли в ходе межэтнических столкновений в Демократической Республике Конго в провинции Итури, что на востоке страны. Также есть ряд пропавших лиц, которые пока не обнаружены.

Нападение, предположительно, совершили боевики этнической группы ленду. Вначале они с сообщниками атаковали деревню Мазе, но встретили ожесточенное сопротивление службы местной безопасности. Вскоре они собрали подкрепление и вновь атаковали поселение, убив и похитив ряд лиц.

Межэтнический конфликт в Итури между скотоводами хема и земледельцами ленду продолжается с 1999 году. Они соперничают за землю и расположенные на ней золотые прииски. С 2003 года в стране действовал миротворческий контингент, но отдельные стычки продолжаются по сей день.