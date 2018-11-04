В ходе поисковой операции на месте крушения самолета Boeing 737 погиб водолаз

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индонезии во время поисковой операции на месте крушения самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air погиб дайвер. Об этом сообщает агентство Reuters. Погибшему водолазу было 48 лет, он был добровольцем из сборной Индонезии по дайвингу.

Подробности гибели не сообщаются. Тело погибшего передали родственникам.

Пассажирский самолет Boeing 737 MAX с 189 людьми на борту 29 октября упал в море недалеко от острова Суматра. Самолет авиакомпании Lion Air летел из Джакарты в Пангкал-Пинанг.-0-