В ходе столкновений в Нигерии погибли 15 человек

В результате столкновений в населенном пункте Мамбилла, что на северо-востоке Нигерии, погибли не менее 15 человек. Об этом сообщил ряд информагентств.

По обе стороны конфликта выступили фермеры и скотоводы, устроившие разборки из-за единственной в Западной Африке чайной плантации. Во время инцидента были разрушены несколько домов и убит домашний скот.

Для восстановления порядка в регион направили мобильные отряды полиции и армии. Основной причиной конфликтов является право пользования землей и источниками воды. Бурный рост населения лишь усиливает недовольство местных жителей.