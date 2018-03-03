В ходе столкновений в Нигерии погибли 15 человек

В результате столкновений в населенном пункте Мамбилла, что на северо-востоке Нигерии, погибли не менее 15 человек. Об этом сообщил ряд информагентств.
По обе стороны конфликта выступили фермеры и скотоводы, устроившие разборки из-за единственной в Западной Африке чайной плантации. Во время инцидента были разрушены несколько домов и убит домашний скот.
Для восстановления порядка в регион направили мобильные отряды полиции и армии. Основной причиной конфликтов является право пользования землей и источниками воды. Бурный рост населения лишь усиливает недовольство местных жителей.
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