В Хорватии уборщица хостела избила туристку металлическим прутом

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В одном из хостелов хорватского города Сплит уборщица избила металлическим прутом двадцатишестилетнюю туристку, сообщает Daily Mail.

Об инциденте рассказала сама пострадавшая туристка. Лаура Денмар вместе со своим парнем Джереми Лафондом проделали долгий путь из Кембриджа в Сплит и надеялись отдохнуть в заранее забронированной комнате в местном хостеле. Когда пара добрались до места назначения, они увидели, что хостел явно не соответствует описанию. Но поскольку все уже было оплачено пара решила остаться.

"В хостеле было 30 кроватей и только одна ванная комната, но мы уже заплатили за это жилье, и нам было некуда идти", - рассказала Лаура.

По словам девушки, нападение произошло в последний день отдыха. Уборщица без приглашения вошла к ним в комнату и стала требовать доплатить за проживание. "Я сказала ей, что это незаконно, но уборщица пригрозила позвонить в полицию, я не возражала", - добавила девушка. Но вместо этого уборщица вернулась с мужчиной, якобы владельцем хостела, закрыла дверь в номер с туристами на ключ и начала избивать Лауру.

В результате девушка была госпитализирована с переломом руки и раной на голове, на которую пришлось наложить несколько швов.

Сейчас хорватские полицейские проводят проверку по факту произошедшего.-0-