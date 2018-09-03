В храме Мексики произошел сильный взрыв

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный взрыв произошел во время фейерверка в честь праздника Милосердия в храме мексиканского селения Койоакан. Пострадали двое прихожан. Об этом сообщает Mirror.
Взрывной волной повреждено несколько соседних домов. Пострадавшие находятся в больницах.
Причиной происшествия могла стать невнимательность организаторов праздника. Предположительно, они не забрали коробку с фейерверками сразу же после окончания салюта.-0-
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