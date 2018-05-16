В Иерусалиме открыли посольства Гватемалы

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Иерусалиме проходит церемония открытия посольства Гватемалы, сообщает ТАСС.
Гватемала станет второй страной после США, которая перенесла свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим.
Церемония проходит в присутствии президента Гватемалы Джимми Моралеса и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Трансляцию церемонии ведет в соцсети Facebook канцелярия главы правительства Израиля.
О переносе гватемальского диппредставительства Джимми Моралес объявил в декабре 2017 года вслед за президентом США Дональдом Трампом, который признал Иерусалим столицей Израиля и анонсировал размещение там посольства США.
14 мая в Иерусалиме состоялась церемония открытия посольства США. Это привело к резкому усилению акций протестов палестинцев. Столкновения 14 мая с израильскими солдатами у границы сектора Газа унесли жизни более 60 палестинцев.
Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. В свою очередь палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3846 BYN
|2.367 BYN
|2.377 BYN
|USD
|2.0004 BYN
|2.001 BYN
|2.005 BYN
|RUB
|3.232 BYN
|3.205 BYN
|3.22 BYN