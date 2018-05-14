14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Иерусалиме состоится церемония открытия нового посольства США, которое перенесли из Тель-Авива, сообщают информагентства.

Открытие диппредставительства приурочили к 70-летию образования Израиля. Дипмиссия переедет в иерусалимский квартал Арнона, в здание, где ранее размещалось американское консульство. Новое здание главного диппредставительства США в Иерусалиме будет построено позднее.

Церемония начнется с исполнения американского гимна, затем выступят посол США в Израиле Дэвид Фридман и заместитель государственного секретаря Джон Салливан, а также будет передано видеообращение президента США Дональда Трампа. С израильской стороны речи произнесут президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Церемония открытия будет тщательно охраняться, силы безопасности приведены в состояние повышенной готовности на случай беспорядков.

Как пишет Euronews, на торжественную церемонию открытия нового посольства США приглашены все аккредитованные в Израиле послы. Свое присутствие на церемонии подтвердили представители 34 стран из 86, в том числе Венгрии и Чехии, которые заблокировали совместное заявление ЕС о бойкоте мероприятия.

Премьер-министр Израиля ранее призвал все страны последовать примеру США и перенести свои посольства в Иерусалим. Также, как сообщает ТАСС, Биньямин Нетаньяху заявил 13 мая на приеме в честь Дня Иерусалима, что Иерусалим останется столицей Израиля в рамках любого мирного соглашения с палестинцами.

В Иерусалим уже прибыли дочь и зять президента США Иванка Трамп и Джаред Кушнер. Ожидаются президенты Гватемалы и Парагвая - эти страны последовали примеру США и также перенесут свои посольства.

Вечером 13 мая в Иерусалиме прошли акции протеста арабского населения города и активистов израильских движений, выступающих против открытия посольства.

В конце 2017 года Вашингтон признал Иерусалим столицей Израиля. Сразу после этого президент США Дональд Трамп объявил о решении перенести туда посольство США из Тель-Авива.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. Палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.-0-