В Индии 18-летняя девушка погибла из-за взрыва смартфона

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии 18-летняя девушка погибла из-за смартфона. Он взорвался, когда хозяйка разговаривала по телефону, не отключив его от подзарядки. Об этом сообщает The Daily Mail.

Трагический инцидент произошел в штате Одиша на востоке Индии. Из-за взрыва телефона девушка получила травмы руки, груди и ноги. Ее госпитализировали в бессознательном состоянии. В больнице девушка скончалась.

Сейчас проводится проверка для выяснения причин неисправности смартфона, спровоцировавших взрыв.-0-