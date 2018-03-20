В Индии 18-летняя девушка погибла из-за взрыва смартфона

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии 18-летняя девушка погибла из-за смартфона. Он взорвался, когда хозяйка разговаривала по телефону, не отключив его от подзарядки. Об этом сообщает The Daily Mail.
Трагический инцидент произошел в штате Одиша на востоке Индии. Из-за взрыва телефона девушка получила травмы руки, груди и ноги. Ее госпитализировали в бессознательном состоянии. В больнице девушка скончалась.
Сейчас проводится проверка для выяснения причин неисправности смартфона, спровоцировавших взрыв.-0-
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