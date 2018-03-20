В Индии 18-летняя девушка погибла из-за взрыва смартфона

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
20 марта 2018, Вт
-1°C
Сплошная облачность EUR 2.4086
USD 1.9636
RUB 3.4116
Главное
Лукашенко проводит встречу с творческой молодежью
Президент
Лукашенко лично поздравил Путина с победой на выборах, президенты условились провести ВГС в Минске
Президент
Белорусские паралимпийцы вернулись с зимних Игр в Пхенчхане
Спорт
МТБанк и ЕБРР заключили соглашение о предоставлении синтетического кредита в белорусских рублях для финансирования малого и среднего бизнеса
Экономика
"Евроторг" вручил по 1000 рублей белорусам, сообщившим о подходящих для торговли помещениях на селе
Общество
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Стивен Спилберг сообщил, когда начнутся съемки пятой части "Индианы Джонса"
12:20 Калейдоскоп
Объем производства предприятий "Беллесбумпрома" в январе-феврале увеличился на четверть
12:19 Экономика
Южнокорейские поп-группы дадут два концерта в Пхеньяне
12:13 В мире
Лукашенко требует от госструктур не оставаться в стороне от раскрутки молодых талантов
12:11 Президент
Лукашенко молодежи: успех - это не только лавры и овации, но и большая социальная ответственность
12:07 Президент
Лукашенко высоко оценил достижения творческой молодежи
12:06 Президент
Лукашенко отмечает высокую и ответственную роль представителей творческих профессий в жизни страны
12:03 Президент
Для получения кредитов бизнесмен из Гродно показывал в документах прибыль вместо убытков
11:57 Происшествия
Сельчанин в Каменецком районе хранил дома арсенал оружия
11:53 Происшествия
"Чудо-женщина" стала новым лицом спортивного бренда Reebok
11:52 Калейдоскоп
Умер последний самец северного белого носорога
11:36 Калейдоскоп
Снег ожидается 21 марта по юго-востоку Беларуси
11:35 Общество
Беларусь готова к новым шагам в сторону восстановительного правосудия в отношении подростков - Мицкевич
11:34 Общество
Сборная Беларуси на домашнем ЧМ по конькобежному спорту будет представлена 18 спортсменами
11:33 Спорт
МТБанк и ЕБРР заключили соглашение о предоставлении синтетического кредита в белорусских рублях для финансирования малого и среднего бизнеса
11:33 Экономика
Движение транспорта будет временно ограничено на участке дороги Слобода-Паперня
11:32 Регионы
В Щучинском районе горе-угонщик на тракторе попал в аварию
11:31 Происшествия
Классику японского кино покажут в Минске 3-8 апреля
11:23 Культура
БГК им. Мешкова опубликовал видео с участием болельщиков к плей-офф Лиги чемпионов
11:19 Спорт
ФОТО: Испытательный центр ОАО "Кричевцементношифер"
11:17 Заголовки новостей
Все новости
Сюжеты
Ограничение поставок белорусской продукции в Россию Ограничение поставок белорусской продукции в Россию
Кубок мира по биатлону-2017/2018 Кубок мира по биатлону-2017/2018
Годовщина трагедии в Хатыни Годовщина трагедии в Хатыни
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Паводки в Беларуси Паводки в Беларуси
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

В Индии 18-летняя девушка погибла из-за взрыва смартфона

В мире 20.03.2018 | 09:50
Фото из архива
Фото из архива

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии 18-летняя девушка погибла из-за смартфона. Он взорвался, когда хозяйка разговаривала по телефону, не отключив его от подзарядки. Об этом сообщает The Daily Mail.

Трагический инцидент произошел в штате Одиша на востоке Индии. Из-за взрыва телефона девушка получила травмы руки, груди и ноги. Ее госпитализировали в бессознательном состоянии. В больнице девушка скончалась.

Сейчас проводится проверка для выяснения причин неисправности смартфона, спровоцировавших взрыв.-0-

﻿
Теги
взрывы, гаджеты, Индия, происшествия, смерть
Версия для печати
Новости рубрики В мире
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4086 BYN 2.42 BYN 2.426 BYN
USD
1.9636 BYN 1.962 BYN 1.966 BYN
RUB
3.4116 BYN 3.396 BYN 3.409 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Подробности рабочего дня Президента во внутренних войсках: от сухих пайков до современного вооружения
Все видео

Фотоновости

Пресс-конференция по теме "IV чемпионат мира среди студентов по конькобежному спорту в Минске" прошла в пресс-центре БЕЛТА
Все фото

Инфографика

Паводок: рекомендации населению При возникновении нештатной ситуации не теряйте самообладания и не поддавайтесь панике; звоните по телефону 101.
Вся инфографика
Президент
Юрий Голуб и Дмитрий Будилович. Фото AP - БЕЛТА "Эти люди творят чудеса" - Лукашенко о выступлении белорусских паралимпийцев в Пхенчхане
Лукашенко требует от госструктур не оставаться в стороне от раскрутки молодых талантов
Лукашенко молодежи: успех - это не только лавры и овации, но и большая социальная ответственность
Политика
Александр Суриков Суриков: ухудшения белорусско-российских отношений ожидать не стоит, надо развивать интеграцию
Наблюдатели от СНГ отмечают хорошее техоснащение участков на парламентских выборах в Туркменистане
Миссия наблюдателей СНГ считает президентские выборы в России легитимными и свободными
Экономика
Фото из архива БПС-Сбербанк рассказал подробности программы кредитования на покупку автомобилей Geely
Объем производства предприятий "Беллесбумпрома" в январе-феврале увеличился на четверть
МТБанк и ЕБРР заключили соглашение о предоставлении синтетического кредита в белорусских рублях для финансирования малого и среднего бизнеса
Происшествия
Фото ГКСЭ Следователи устанавливают обстоятельства ДТП под Ивье, в котором погибла мать троих детей
Для получения кредитов бизнесмен из Гродно показывал в документах прибыль вместо убытков
Сельчанин в Каменецком районе хранил дома арсенал оружия
Общество
Главный приз 60-го тура игры "Удача в придачу!" разыграют Елена Гришанова и Дмитрий Фомич! Сегодня в 18.20 в прямом эфире ОНТ будут разыграны 40-я квартира в Минске, три "Хендэ Крета" и еще более 50 000 призов!
Идеальная столешница для Вашей кухни
Mark Formelle наводнил Минск яркими образами: в городе снимали лукбук итальянской коллекции
Регионы
Фото из архива Более 220 оздоровительных лагерей организуют на весенних каникулах в Брестской области
Движение транспорта будет временно ограничено на участке дороги Слобода-Паперня
Базу данных желающей поработать летом молодежи создают в Гродненской области
Спорт
Дмитрий Будилович, Юрий Голуб, Светлана Сахоненко и Роман Ященко Белорусские паралимпийцы вернулись с зимних Игр в Пхенчхане
Сборная Беларуси на домашнем ЧМ по конькобежному спорту будет представлена 18 спортсменами
БГК им. Мешкова опубликовал видео с участием болельщиков к плей-офф Лиги чемпионов
Технологии
Всеволод Янчевский. Фото из архива Янчевский: Беларусь может стать одним из европейских центров в развитии искусственного интеллекта
Компания Samsung Electronics объявила о старте продаж в Беларуси новых флагманских смартфонов
Япония начала разработку законодательной базы для летающих автомобилей
Культура
РЕПОРТАЖ: Как почувствовать себя исследователем в Национальном историческом архиве
Классику японского кино покажут в Минске 3-8 апреля
Старинными песнями-веснянками будут встречать весну на обрядовом празднике в Ельском районе
Калейдоскоп
ФОТОФАКТ: Луну и Венеру наблюдали белорусы на ночном небе
Стивен Спилберг сообщил, когда начнутся съемки пятой части "Индианы Джонса"
"Чудо-женщина" стала новым лицом спортивного бренда Reebok
Все круглые столы
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Жизнь в ритме Сердца
РАЗГОВОР ПО ДУШАМ
Яблоки на снегу: заберите нас
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Армия белорусского народа
Иван РОМАНОВИЧ. Либерализация системы контроля не означает бесконтрольность
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. На пороге четвертой промышленной
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия