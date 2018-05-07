В Индии 19 школьников пострадали в результате ДТП

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии, недалеко от Нью-Дели, произошла авария со школьным автобусом, в результате которой пострадали 19 детей, сообщает ТАСС.

По имеющимся сведениям, рейсовый автобус, двигавшийся с большой скоростью по шоссе Дели - Джайпур, врезался в автобус, который перевозил учеников одной из частных школ. В результате столкновения транспортное средство с детьми перевернулось.

После инцидента пострадавшие были госпитализированы.

В настоящее время ведется расследование причин ДТП.-0-