В Индии более 100 детей отравились ритуальной пищей

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В индийском штате Бихар более 100 детей были госпитализированы из-за отравления ритуальной пищей, сообщает индийская телекомпания NDTL.

Инцидент произошел в деревне Патхаи во время праздничных торжеств в честь бога Вишвакармы. Более сотни детей в возрасте до 12 лет пожаловались на тошноту и рвоту после того, как съели ритуальную пищу - прасад.

Пострадавших госпитализировали. По данным медиков, сейчас их жизни вне опасности.-0-