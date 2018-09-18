В Индии более 100 детей отравились ритуальной пищей

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В индийском штате Бихар более 100 детей были госпитализированы из-за отравления ритуальной пищей, сообщает индийская телекомпания NDTL.
Инцидент произошел в деревне Патхаи во время праздничных торжеств в честь бога Вишвакармы. Более сотни детей в возрасте до 12 лет пожаловались на тошноту и рвоту после того, как съели ритуальную пищу - прасад.
Пострадавших госпитализировали. По данным медиков, сейчас их жизни вне опасности.-0-
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