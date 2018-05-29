В Индии из-за грозовых ливней погибли не менее 33 человек

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии из-за ливней и гроз погибли по меньшей мере 33 человека, сообщают информагентства со ссылкой на издание India Today.
О жертвах стихии стало известно 28 мая. Сообщается о 12 погибших в индийском штате Джаркханд, 12 человек погибли в штате Бихар, девять жертв стихии в штате Уттар-Прадеш. Пострадавшими числятся 28 человек.-0-
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