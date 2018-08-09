В Индии из-за оползней погибли более 20 человек

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате схода оползней в индийском штате Керала погибли более 20 человек. Как сообщают информагентства, еще около 10 числятся пропавшими без вести.
Сообщается, что среди погибших - жители округов Идукки, Ваянад, Кожикоде и Малаппурам.
Причиной происшествия стали обильные ливни, от которых в настоящее время страдает штат Керала. Из-за неблагоприятных погодных условий аэропорт в городе Кочин прекратил принимать самолеты.
По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни дожди в этом регионе Индии продолжатся. Уже сейчас уровень воды в водохранилище Идукки повысился до опасной отметки, отдельные районы штата затоплены. Осуществляется эвакуация местных жителей.-0-
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