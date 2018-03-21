В Индии появятся розовые автобусы для женщин

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В скором времени в индийском штате Уттар-Прадеш начнут курсировать автобусы для женщин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.

Всего на линии выпустят 50 специальных автобусов для женщин. К слову, данный общественный транспорт будет розового цвета. Во всех автобусах кондукторами будут исключительно женщины. Отмечается, что в 10 автобусах водителями также будут работать женщины.

Первый розовый автобус был представлен в штате еще в 2017 году. Сообщается, что в транспорте имеются кондиционеры и тревожные кнопки.-0-