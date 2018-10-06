В Индии при ДТП с микроавтобусом погибли 20 человек

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии 20 человек погибли в аварии с микроавтобусом. Об этом сообщает индийское информагентство ANI.

Авария произошла сегодня в штате Джамму и Кашмир. Погибли 20 человек, 13 пострадали. Микроавтобус следовал из округа Рамбан в город Банихал. По предварительным данным, водитель потерял управление, и бус съехал в глубокий овраг. По меньшей мере 10 раненых были доставлены в правительственный медицинский колледж Джамму двумя вертолетами.

На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция.-0-