В Индии при ДТП с микроавтобусом погибли 20 человек

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии 20 человек погибли в аварии с микроавтобусом. Об этом сообщает индийское информагентство ANI.
Авария произошла сегодня в штате Джамму и Кашмир. Погибли 20 человек, 13 пострадали. Микроавтобус следовал из округа Рамбан в город Банихал. По предварительным данным, водитель потерял управление, и бус съехал в глубокий овраг. По меньшей мере 10 раненых были доставлены в правительственный медицинский колледж Джамму двумя вертолетами.
На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4791 BYN
|2.472 BYN
|2.48 BYN
|USD
|2.1556 BYN
|2.15 BYN
|2.155 BYN
|RUB
|3.2386 BYN
|3.22 BYN
|3.237 BYN