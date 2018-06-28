В Индии разбился небольшой пассажирский самолет

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии разбился небольшой самолет, принадлежавший правительству штата Уттар-Прадеш. Об этом сообщает India TV News.

Согласно предварительной информации, погибли пять человек, в их числе пилот, три пассажира, а также один прохожий.

Известно, что 12-местный самолет упал на строящийся дом в оживленном районе города Мумбаи.-0-