В Индии разбился небольшой пассажирский самолет

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии разбился небольшой самолет, принадлежавший правительству штата Уттар-Прадеш. Об этом сообщает India TV News.
Согласно предварительной информации, погибли пять человек, в их числе пилот, три пассажира, а также один прохожий.
Известно, что 12-местный самолет упал на строящийся дом в оживленном районе города Мумбаи.-0-
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