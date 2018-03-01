В Индии разработают собственную таблицу размеров одежды

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии впервые разработают собственную таблицу размеров одежды, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Национального института технологии моды Сарады Муралидхаран.

Руководитель института отметила, что необходимость создания собственной размерной сетки возникла в связи с ростом популярности электронной торговли. Сейчас индийская швейная промышленность использует параметры, которые являются немного измененной версией размеров других стран. Это приводит к тому, что объем возврата готовых предметов одежды достигает 20-40%, и этот показатель растет.

Проект уже утвержден правительством Индии. На его реализацию выделено 300 млн рупий ($4,5 млн). Чтобы создать таблицу размеров, предполагается снять мерки с 25 тыс. человек - мужчин и женщин в возрасте от 15 до 65 лет. Планируются, что измерения займут два-три года, проводить их будут в Калькутте, Мумбаи, Нью-Дели, Хайдарабаде, Бангалоре и Шиллонге. Мерки будут сняты с помощью технологии цифрового 3D-сканирования.

По результатам измерений власти Индии ожидают получить ориентир стандартов готовой одежды для швейной промышленности. Таким образом, у всех брендов Индии будет единая таблица размеров. Иностранные производители, поставляющие одежду в Индию, тоже смогут использовать эту таблицу размеров.-0-