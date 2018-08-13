В Индии с начала сезона дождей погибли 774 человека

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии с начала сезона муссонных дождей погибли не менее 774 человек, сообщает The Times of India.

По данным Национального центра реагирования на чрезвычайные ситуации МВД Индии, наибольшее число погибших зафиксировано в штатах Керала - 187 человек, Уттар-Прадеш - 171, Западная Бенгалия - 170, Махараштра - 139.

Кроме того, в результате непогоды 27 человек пропали без вести, 245 пострадали. В некоторых районах понадобилась эвакуация населения.

Сезон дождей в Индии обычно длится с июня по сентябрь. В этот период в большинстве регионов страны выпадает до 80% годовой нормы осадков.-0-