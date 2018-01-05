В Индии школьный автобус столкнулся с грузовиком, шесть детей погибли

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школьный автобус столкнулся сегодня с грузовиком в Индии, погибли шесть детей, порядка 10 пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Times of India.

Трагедия произошла в городе Индор. Уточняется, что водитель автобуса, в котором ехали 30 учеников государственной школы, не справился с управлением и выскочил на встречную полосу. Там он врезался в грузовой автомобиль, который двигался с большой скоростью.

Водитель автобуса также погиб. Пострадавшие госпитализированы. Полиция проводит расследование причин инцидента на дороге.-0-