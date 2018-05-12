В Индии в крупном ДТП погибли десять человек

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере десять человек погибли и 13 пострадали в результате крупного ДТП на западе Индии, сообщают информагентства.

Инцидент произошел утром 12 мая в штате Махараштра. Фургон свадебной процессии, в котором ехали гости торжества, столкнулся с автомобилем-цистерной. Грузовик пошел на обгон по противоположной стороне трассы. В результате ДТП восемь человек погибли сразу, двое скончались впоследствии от полученных травм.

Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, некоторые по-прежнему находятся в критическом состоянии. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия.-0-