В Индии в память о жертвах землетрясения в Индонезии создали гигантскую скульптуру из песка

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии в память о жертвах разрушительного землетрясения в Индонезии создали гигантскую скульптуру из песка. Об этом сообщает телеканал "МИР 24".

По словам автора скульптурного произведения, своей работой он хотел обратить внимание мировой общественности на последствия удара природной стихии.

"Трагедия в Индонезии просто потрясла меня. И я решил, что смогу помочь вот таким образом. Пусть эту скульптуру увидят во всем мире и почтут память сотен погибших", - сказал скульптор Сударшан Паттнаик.

На создание скульптуры у известного в Индии художника ушло около трех тонн песка.

Мастерскую Сударшан Паттнаик устроил прямо на популярном у туристов пляже. Некоторые из них вызвались помочь скульптору.-0-