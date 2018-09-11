В Индии в результате ДТП погибли 32 человека

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Индии перевернулся автобус, погибли 32 человека. Об этом сообщает газета The Times of India.
Несчастный случай произошел сегодня утром в штате Телингана. Согласно сообщениям, водитель не справился с управлением. Автобус перевернулся четыре раза, после чего упал в ущелье.
В автобусе находилось более 60 человек. 32 человека погибли, остальные получили ранения. На месте происшествия работают спасатели и скорая помощь.-0-
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