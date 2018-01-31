В Индии в результате ДТП погибли 43 человека, 4 пропали без вести

Индийские спасатели извлекли еще одно тело из канала, в который ранее на этой неделе упал автобус. В результате общее число погибших достигло 43, передают информагентства.

Власти заявили, что спасатели продолжили поиски в среду, поскольку четверо людей все еще числятся пропавшими без вести. Это стало следствием падения автобуса в канал в районе Муршидабад в штате Западная Бенгалия в понедельник.

31 погибший был обнаружен в салоне автобуса, когда его извлекли из канала вечером понедельника. Еще 11 тел извлекли из канала во вторник.

Также одиннадцать пассажиров удалось спасти.

Ежегодно на дорогах Индии погибает более 110 000 человек. Большинство аварий объясняется безрассудным вождением, плохим состоянием дорог и неисправными транспортными средствами.