В Индонезии 30 человек отравились выбросами токсичного вулканического газа

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индонезии произошел выброс токсичного газа из кратера вулкана Иджен. В результате пострадали не менее 30 человек, сообщает ТАСС.

Из-за ядовитых вулканических выбросов были эвакуированы примерно 200 человек, туристам и горнякам было запрещено находиться вблизи кратера Иджен. Согласно поступавшим сообщениям, местное население жаловалось на тошноту и затрудненное дыхание. Накануне происшествия повышения сейсмической активности вулкана не отмечалось.

Из кратера вулкана Иджен, находящегося в индонезийской провинции Восточная Ява, добывается сера. Также он является популярной туристической достопримечательностью.-0-