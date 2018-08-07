В Индонезии из-за землетрясения эвакуированы более 20 тыс. человек

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 20 тыс. человек были эвакуированы в связи с разрушительным землетрясением, которое произошло 5 августа на индонезийском острове Ломбок, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Straits Times.

По данным представителя национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Индонезии Сутопо Нугрохо, эвакуация также коснулась около 2,7 тыс. иностранных туристов.

Сутопо Нугрохо уточнил, что землетрясение унесло жизни 96 человек на острове Ломбок и двух человек на соседнем острове Бали. Отмечается, что все погибшие - местные жители. Ранения получили более 230 человек.

Не исключено, что число погибших может вырасти, поскольку отмечается множество разрушений, а спасателям не хватает тяжелой техники для разбора завалов.

Сейчас на острове Ломбок зафиксированы перебои в подаче электричества, а также мобильной связи. Между тем местный аэропорт работает в штатном режиме.-0-