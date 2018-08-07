Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
7 августа 2018, Вт
+17°C
Малооблачно EUR 2.3269
USD 2.0125
RUB 3.1689
Главное
Лукашенко требует усилить технологическую и кадровую дисциплину во время уборочной
Президент
Золотовалютные резервы Беларуси увеличились до $7 млрд
Экономика
Шанхайская выставка импорта открывает новые возможности для белорусских экспортеров - Дапкюнас
Экономика
Сегодня 60-ю квартиру от "Евроопт" разыграет солист легендарного ансамбля "Песняры" Валерий Скорожонок! Смотрите в 18.20!
Общество
Известный французский специалист высоко оценил перспективы производства шампанского и игристых вин в Беларуси
Общество
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Золотовалютные резервы Беларуси увеличились до $7 млрд
09:31 Экономика
В Речицком районе течением реки унесло девочку и мужчину
09:30 Происшествия
БГК им. Мешкова первый матч Лиги чемпионов проведет против "Кристианстада"
09:27 Спорт
Следственный комитет возбудил уголовное дело о несанкционированном доступе к информации БЕЛТА
09:27 Происшествия
Япония может перейти на летнее время в период Олимпийских игр-2020 в Токио
09:23 В мире
В Свислочском районе горела пилорама
09:13 Происшествия
Сегодня 60-ю квартиру от "Евроопт" разыграет солист легендарного ансамбля "Песняры" Валерий Скорожонок! Смотрите в 18.20!
09:00 Общество
В Горках годовалый мальчик выпил кислоты вместо газировки
08:58 Происшествия
В Индонезии из-за землетрясения эвакуированы более 20 тыс. человек
08:54 В мире
На севере Калифорнии бушует рекордный лесной пожар
08:53 В мире
В Белоозерске четырехлетняя девочка выпала из окна
08:52 Происшествия
Экофестиваль "Гамоняць пушчы беларускія…" проведут в Свислочи
08:48 Регионы
Символический ключ от города украли в Витебске
08:23 Происшествия
В Китае при выбросе газа в шахте погибли минимум 4 человека
08:19 В мире
Уголовное дело возбуждено по факту незаконных действий с оружием в одной из воинских частей в Барановичах
08:08 Происшествия
Брестская область перевыполнила задание I полугодия по строительству жилья
07:56 Регионы
Народному артисту Беларуси Виктору Манаеву исполняется 60 лет
07:37 Культура
Выставка к 80-летию композитора Игоря Лученка открывается 8 августа в Минске
07:28 Культура
Начата экспертиза тел погибших в катастрофе Ми-8 в Красноярском крае
07:21 В мире
Совершенствование деятельности в реализации молодежной политики обсудят на семинаре в Гомельской области
07:20 Регионы
Все новости
Темы
Уборочная кампания Уборочная кампания
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Жэньминь Жибао: новости из Китая Жэньминь Жибао: новости из Китая
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

В Индонезии из-за землетрясения эвакуированы более 20 тыс. человек

В мире 07.08.2018 | 08:54
Фото из архива
Фото из архива

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 20 тыс. человек были эвакуированы в связи с разрушительным землетрясением, которое произошло 5 августа на индонезийском острове Ломбок, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Straits Times.

По данным представителя национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Индонезии Сутопо Нугрохо, эвакуация также коснулась около 2,7 тыс. иностранных туристов.

Землетрясение в Индонезии: 91 человек погиб, более 200 раненыЗемлетрясение в Индонезии: 91 человек погиб, более 200 ранены
В регионе продолжается сейсмическая активность. После землетрясения здесь зафиксировано более 130 повторных толчков.

Сутопо Нугрохо уточнил, что землетрясение унесло жизни 96 человек на острове Ломбок и двух человек на соседнем острове Бали. Отмечается, что все погибшие - местные жители. Ранения получили более 230 человек.

Не исключено, что число погибших может вырасти, поскольку отмечается множество разрушений, а спасателям не хватает тяжелой техники для разбора завалов.

Сейчас на острове Ломбок зафиксированы перебои в подаче электричества, а также мобильной связи. Между тем местный аэропорт работает в штатном режиме.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
землетрясение, Индонезия
Версия для печати
Новости рубрики В мире
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Телеграфное агентство БССР - 1960
МЧС, Красный Крест и волонтеры Coca-Cola спасали от жары минчан на площади Якуба Коласа
Картина дня: сколько стоит школьная форма, жеребьевка Лиги чемпионов и тренды в игровой индустрии
В случае победы над "Карабахом" футболисты БАТЭ сыграют в раунде плей-офф Лиги чемпионов против ПСВ
"Беллегпром" рассказал о стоимости школьной формы в нынешнем году
Транспортники Минска вносят новые изменения в маршруты движения в районе Лошицы
ФОТОФАКТ: Торжественное чествование композитора Игоря Лученка
Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 7 августа
МИД Беларуси: попытка покушения на президента Венесуэлы - варварский и бесчеловечный акт терроризма
Три серебряные и одну бронзовую награды завоевали белорусские военнослужащие с начала АрМИ-2018
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3269 BYN 2.321 BYN 2.327 BYN
USD
2.0125 BYN 2.01 BYN 2.013 BYN
RUB
3.1689 BYN 3.152 BYN 3.168 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

На МКАД произошел провал проезжей части
Все видео

Фотоновости

Барановичский район первым в Брестской области намолотил 100 тыс. т зерна
Все фото

Инфографика

Учебный год 2018/2019 - календарный план Образовательный процесс традиционно делится на четыре периода.
Вся инфографика
Президент
Лукашенко: Витебской области пора подниматься за счет собственных ресурсов
Лукашенко подтверждает заинтересованность Беларуси в расширении связей с Кот-д'Ивуаром
Лукашенко выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами землетрясений в Индонезии
Политика
Фото из архива Беларусь и Франция проведут осенью в Минске совместный бизнес-форум
МИД Беларуси: попытка покушения на президента Венесуэлы - варварский и бесчеловечный акт терроризма
Беларусь и Чехия подтвердили готовность к дальнейшей активизации политического диалога
Экономика
Фото из архива Золотовалютные резервы Беларуси увеличились до $7 млрд
Минская область первой в стране намолотила 1 млн т зерна
Совмин утвердил комплекс мер по увеличению потребления электроэнергии до 2025 года
Происшествия
Фото УГАИ УВД Гродненского облисполкома Под Волковыском мотоцикл столкнулся с легковушками: два человека в больнице
В Речицком районе течением реки унесло девочку и мужчину
Следственный комитет возбудил уголовное дело о несанкционированном доступе к информации БЕЛТА
Общество
"Дана Холдингс": создать среду для привлечения инвестиций
Сегодня 60-ю квартиру от "Евроопт" разыграет солист легендарного ансамбля "Песняры" Валерий Скорожонок! Смотрите в 18.20!
Картина дня: сколько стоит школьная форма, жеребьевка Лиги чемпионов и тренды в игровой индустрии
Регионы
Фото из архива Брестская область перевыполнила задание I полугодия по строительству жилья
Экофестиваль "Гамоняць пушчы беларускія…" проведут в Свислочи
Совершенствование деятельности в реализации молодежной политики обсудят на семинаре в Гомельской области
Спорт
Фото УЕФА В случае победы над "Карабахом" футболисты БАТЭ сыграют в раунде плей-офф Лиги чемпионов против ПСВ
БГК им. Мешкова первый матч Лиги чемпионов проведет против "Кристианстада"
Хоккеисты "Динамо-Минск" проиграли одноклубникам из Риги на Кубке губернатора Нижегородской области
Технологии
Фото "Образование для будущего" Сотня ребят из Минской области приобщится к миру IT в лагере Junior Ignite Camp
Ракета-носитель Falcon 9 запустит индонезийский спутник 7 августа
В Китае создали цветную искусственную электронную кожу
Культура
Сцена из спектакля "Пинская шляхта", 2013 год Народному артисту Беларуси Виктору Манаеву исполняется 60 лет
Выставка к 80-летию композитора Игоря Лученка открывается 8 августа в Минске
Музыка Шостаковича вновь звучала в костеле Святого Апостола Андрея в Нарочи
Калейдоскоп
Гороскоп на неделю с 6 по 12 августа
Соревнования по серфингу среди собак прошли в США
Роберт Редфорд объявил о завершении карьеры в кино
Газета 7 дней
Предвестник Великой Победы
ТРИ «С»: силач, самогон и самосвал
Докопаться до истины
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Потенциал сотрудничества
Сергей ЧИЖИК. Равные среди равных
Дзмітрый ЯЦЭВІЧ. Бясцэнны скарб беларускага народа
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия