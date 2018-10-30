В Индонезии на месте крушения самолета обнаружены тела 10 погибших

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На месте крушения пассажирского авиалайнера в Индонезии спасатели обнаружили тела 10 погибших, в том числе младенца, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя национального Агентства по поиску и спасению.

Водолазы обнаружили тела 10 погибших, среди которых младенец. Кроме того, на берег доставлены еще 14 мешков с фрагментами тел находившихся на борту. В ближайшее время полиция займется процессом сопоставления образцов ДНК, которые ранее были взяты у родственников погибших.

Пассажирский самолет Boeing 737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение 29 октября. Он выполнял рейс JT-610 из столицы страны Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка. По данным сайта Flightradar 24, самолет после того как набрал высоту 1,5 тыс.м, стал резко снижаться и упал в море. На борту лайнера, по предварительным данным, находились 189 человек: 181 пассажир, включая троих детей, а также восемь членов экипажа. По данным BBC, этим рейсом летели по меньшей мере 20 чиновников Министерства финансов Индонезии.-0-

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