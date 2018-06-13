В Индонезии перевернулась лодка, 13 человек погибли

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Деревянная лодка перевернулась у берегов индонезийского острова Сулавеси, погибли 13 человек, еще около десяти пропали без вести, сообщает ТАСС.

Спасены 24 человека, они направлены в больницу.

Уточняется, что лодка плыла из города Макасар на остров Баранг Ломпо. Судно было переполнено жителями этого острова, работающими в Макасаре и следовавшими домой, чтобы вместе с семьями отметить Ураза-байрам.

Известно, что лодку накрыла большая волна, возникшая из-за плохой погоды. Судно опрокинулось. -0-