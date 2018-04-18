В Индонезии планируют ввести налог на интернет-торговлю

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Индонезии планируют ввести налог на электронную коммерцию, сообщает ТАСС.
В Министерстве промышленности страны проинформировали, что в настоящее время рассматривается введение налога в размере 0,5% на операции, совершаемые через интернет. При этом налог на интернет-торговлю будет распространяться не только на крупные компании, но и на малый бизнес.
Объем электронной коммерции в стране сегодня оценивается в $14,9 млрд. Число пользователей интернетом в 2017 году достигло 143 млн человек, что составляет почти половину населения Индонезии.-0-
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