В Индонезии после землетрясения произошел массовый побег из тюрем

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 1,2 тыс. заключенных сбежали из трех тюрем в индонезийской провинции Центральный Сулавеси после произошедшего землетрясения. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

Заключенные совершили побег из переполненных тюрем в городе Палу и регентстве Дунгала. В тюрьме регентства Дунгала, из которой сбежали 343 человека, во время землетрясения начался пожар. Большинство заключенных, как указывает агентство, были осуждены за коррупцию и преступления, связанные с наркотиками.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Центральный Сулавеси 28 сентября, в течение почти двух суток зафиксировано около 170 повторных толчков. Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн составляла 3-5 м. По последним данным, в результате разгула стихии погибли более 1,2 тыс. человек, сотни получили тяжелые ранения. Кроме того, свои дома были вынуждены покинуть как минимум 16 тыс. местных жителей, разрушены тысячи домов, гостиниц, торговых центров.-0-