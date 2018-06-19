В Индонезии при крушении судна пропали без вести 128 человек

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индонезии при крушении судна на озере Тоба пропали без вести 128 человек, информирует ТАСС.
Ранее сообщалось, что один человек погиб, десятки пропали без вести. "Многие сообщили, что их родственники пропали", - заявил представитель местных поисково-спасательных служб.
Данных о том, были ли среди пассажиров судна иностранные граждане, пока нет.
Судно перевернулось на озере Тоба в провинции Северная Суматра вечером 18 июня. На месте инцидента ведется поисково-спасательная операция.
Озеро Тоба располагается в жерле потухшего вулкана, максимальная глубина составляет 505 м.-0-
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