В Индонезии при крушении судна пропали без вести 128 человек

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индонезии при крушении судна на озере Тоба пропали без вести 128 человек, информирует ТАСС.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, десятки пропали без вести. "Многие сообщили, что их родственники пропали", - заявил представитель местных поисково-спасательных служб.

Данных о том, были ли среди пассажиров судна иностранные граждане, пока нет.

Судно перевернулось на озере Тоба в провинции Северная Суматра вечером 18 июня. На месте инцидента ведется поисково-спасательная операция.

Озеро Тоба располагается в жерле потухшего вулкана, максимальная глубина составляет 505 м.-0-