В Индонезии при землетрясении погибли более 30 человек

От землетрясения на острове Ломбок в Индонезии пострадали не менее 32 человек,сообщают СМИ со ссылкой на местные власти.
Ранее сообщалось о 19 погибших в результате землетрясения магнитудой 6,6. Очевидцы сообщают, что землетрясение было сильным, утверждается, что толчки ощущались на острове Бали, популярном у туристов со всего мира.
Официальные источники подтверждают гибель 32 человек, многие из которых были жителями северной и западной частей острова. Уточняется также, что данные о пострадавших все еще собираются.
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