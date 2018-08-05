В Индонезии при землетрясении погибли более 30 человек

От землетрясения на острове Ломбок в Индонезии пострадали не менее 32 человек,сообщают СМИ со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 19 погибших в результате землетрясения магнитудой 6,6. Очевидцы сообщают, что землетрясение было сильным, утверждается, что толчки ощущались на острове Бали, популярном у туристов со всего мира.

Количество жертв землетрясения в Индонезии увеличилось до 82 человек Число жертв мощного землетрясения в Индонезии увеличилось в два раза, до 82 человек.

Официальные источники подтверждают гибель 32 человек, многие из которых были жителями северной и западной частей острова. Уточняется также, что данные о пострадавших все еще собираются.