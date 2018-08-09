В Индонезии произошло еще одно землетрясение

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на индонезийском острове Ломбок, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
Эпицентр землетрясения располагался в 34 км к северо-востоку от города Матарам. Очаг залегал на глубине 30 км.
О возможных разрушениях информация не поступала.
Мощное землетрясение магнитудой 6,6 на острове Ломбок произошло 5 августа. В результате погибли как минимум 347 человек. Не исключено, что число жертв будет расти, поиски людей под завалами продолжаются.-0-
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