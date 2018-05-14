В Индонезии рядом с полицейским участком прогремел взрыв

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индонезии в городе Сурабая рядом с полицейским участком прогремел взрыв, сообщают информагентства.

Сейчас правоохранительные органы идентифицируют раненых. На данный момент известно о семи пострадавших полицейских.

Как сообщает Reuters, на кадрах с места происшествия зафиксировано, как два мотоцикла подъезжают к полицейскому участку, после чего один из них взрывается.

Ранее в городе Сурабая взрывы произошли рядом с тремя церквями. Исполнителями терактов стала семья из шести человек - отец, мать, два сына в возрасте 16 и 18 лет, а также две дочери, которым было 9 и 12 лет. Известно, что семья была причастна к местной террористической организации "Джемаа Аншарут Даула", которая связана с группировкой ИГ. По последним данным, число погибших увеличилось до 17 человек, еще 45 получили ранения.-0-