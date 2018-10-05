В Индонезии требуют отставки отменившего угрозу цунами главы метеоагентства

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главу метеорологического агентства Индонезии требуют отправить в отставку из-за отмены предупреждения об угрозе цунами на острове Сулавеси. Об этом сообщает сингапурская газета The Straits Times.

Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии выросло до 1558 В результате стихии пострадали более 2,5 тыс. человек, 113 пропали без вести, более 150 остаются под завалами.

Депутаты парламента Индонезии называют руководителя Агентства метеорологии, климата и геофизики ответственной за многочисленные жертвы произошедшего на острове Сулавеси цунами. "Ведомство допустило фатальную ошибку, отменив предупреждение о надвигающемся цунами после мощного землетрясения в провинции Центральный Сулавеси. И Двикорита Карнавати как руководитель агентства должна быть привлечена к ответственности за случившееся", - подчеркнул один из членов парламентского комитета. Кроме того, парламентарии отметили, что "глава ведомства в подобных ситуациях должна давать четкие объяснения случившемуся".

Фото EPA-EFE

Двикорита Карнавати принесла извинения от имени агентства, однако отказалась покинуть свой пост: "Мой уход в отставку будет означать признание в собственной трусости и боязни столкнуться с нерешенной проблемой".

Утром 28 сентября у побережья индонезийского острова Сулавеси недалеко от города Палу произошло крупное землетрясение. Затем на Палу обрушилось цунами. Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии по состоянию на 5 октября выросло до 1558.-0-

DESMOND FOO