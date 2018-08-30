В Ираке 18 тысяч человек отравились питьевой водой

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В южном иракском городе Басра отравились водой не менее 18 тыc. человек. У них зафиксированы диарея, кишечные колики и рвота.
Об этом говорится в докладе, подготовленным Комиссией по правам человека парламента Ирака, сообщает агентство Аnadolu.
В докладе отмечено, что отсутствие в городе химических лабораторий не дает возможности провести точный анализ, чтобы установить степень загрязнения воды.
В парламентской комиссии уже предупредили, что если ничего не изменится для улучшения обстановки с питьевой водой, то инфекции, вызвавшие отравление, могут перерасти в эпидемию холеры.-0-
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