В Ираке 18 тысяч человек отравились питьевой водой

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В южном иракском городе Басра отравились водой не менее 18 тыc. человек. У них зафиксированы диарея, кишечные колики и рвота.

Об этом говорится в докладе, подготовленным Комиссией по правам человека парламента Ирака, сообщает агентство Аnadolu.

В докладе отмечено, что отсутствие в городе химических лабораторий не дает возможности провести точный анализ, чтобы установить степень загрязнения воды.

В парламентской комиссии уже предупредили, что если ничего не изменится для улучшения обстановки с питьевой водой, то инфекции, вызвавшие отравление, могут перерасти в эпидемию холеры.-0-