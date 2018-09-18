В Ираке 27 тыc. человек отравились питьевой водой

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 27 тыс. человек отравились питьевой водой в иракской провинции Басра. Об этом сообщает телевизионная сеть Al-Sumaria со ссылкой на первого заместителя главы палаты представителей страны Хасана аль-Кааби.

"То, что 27 тыс. человек пострадали в результате загрязнения воды в провинции Басра, это серьезное явление", - отмечает Хасан аль-Кааби. Он видит необходимость инвестировать в развитие этого региона и искать выход из сложившейся ситуации с питьевой водой, находить другие ресурсы помимо нефти.-0-