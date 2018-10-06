В Ираке произошло два теракта

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В провинции Салах-эд-Дин и городе Фаллуджа к западу от столицы Ирака Багдада прогремели два взрыва. Об этом сообщает агентство AP.

Две бомбы взорвались в бывших опорных пунктах группировки "Исламское государство" в центральной части Ирака, в результате чего погиб один человек и ранены минимум 16.

В городе Фаллуджа взорвалась припаркованная машина. Ранения получили двое охранников и трое мирных жителей. Второй теракт был нацелен на автобус с работниками нефтеперерабатывающего завода Аль-Синия в районе Бейджи в провинции Салах-эд-Дин.

В результате второго взрыва погиб один человек и ранены еще 11. Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за взрывы.-0-