12 мая в Ираке прошли выборы в Совет представителей. В 18.00 по местному времени участки для голосования закрылись. Предварительные итоги выборов будут известны через 24 часа, окончательные – после рассмотрения всех жалоб и апелляций.
Во время голосования в некоторых провинциях несколько раз давала сбои новая электронная система.
Но в высшей независимой избирательной комиссии считают, что сбои были незначительными, на итоги голосования не повлияли.
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