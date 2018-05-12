12 мая в Ираке прошли выборы в Совет представителей. В 18.00 по местному времени участки для голосования закрылись. Предварительные итоги выборов будут известны через 24 часа, окончательные – после рассмотрения всех жалоб и апелляций.

Во время голосования в некоторых провинциях несколько раз давала сбои новая электронная система.

Но в высшей независимой избирательной комиссии считают, что сбои были незначительными, на итоги голосования не повлияли.