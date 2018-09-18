В Иране автобус врезался в бензовоз: погибли более 20 человек

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 20 человек погибли в результате крупного ДТП в иранской провинции Исфахан, сообщает агентство ISNA .
Инцидент произошел поздно вечером 17 сентября. Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Тегеран-Керман, врезался в бензовоз, обе машины загорелись. Пострадавшие доставлены в больницы.
Власти ведут расследование, устанавливают причины и виновников аварии.-0-
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