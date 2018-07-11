В Иране при столкновении автобуса с грузовиком погибли 27 человек

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум 27 человек погибли и более 10 человек были ранены в ДТП с участием пассажирского автобуса в городе Сенендедж провинции Курдистан на западе Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Mehr.

Отмечается, что столкнулись автобус и грузовик, перевозивший нефтепродукты. Оба транспортных средства загорелись.

В провинции Курдистан объявлен трехдневный траур.-0-