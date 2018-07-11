В Иране при столкновении автобуса с грузовиком погибли 27 человек

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум 27 человек погибли и более 10 человек были ранены в ДТП с участием пассажирского автобуса в городе Сенендедж провинции Курдистан на западе Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Mehr.
Отмечается, что столкнулись автобус и грузовик, перевозивший нефтепродукты. Оба транспортных средства загорелись.
В провинции Курдистан объявлен трехдневный траур.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3158 BYN
|2.303 BYN
|2.316 BYN
|USD
|1.9734 BYN
|1.967 BYN
|1.971 BYN
|RUB
|3.1589 BYN
|3.158 BYN
|3.169 BYN