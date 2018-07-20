В Иране при взрыве в нефтехранилище погибли 2 человека

20 июля, Эрак /БЕЛТА - ИРНА/. В результате взрыва и последовавшего за ним пожара в нефтехранилище, расположенном в промышленной зоне Хомейн (центральная часть Ирана) 2 человека погибли, еще 1 пострадал.
Сообщается, что огонь был полностью локализован, но пожарные расчеты все еще остаются на месте происшествия.
Ведется расследование причин взрыва, принимаются все необходимые меры для проверки безопасности.-0-
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