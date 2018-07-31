В Иране призвали США вернуться к ядерной сделке для возобновления переговоров

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. США должны вернуться к ядерной сделке с Ираном для возобновления переговоров двух стран. Как сообщает ТАСС, об этом написал в Twitter советник президента Ирана Хамид Абуталеби.

"Уважение прав Ирана, преодоление враждебности, возвращение к исполнению ядерной сделки - шаги, которые могут быть приняты для того, чтобы проложить извилистую дорогу для переговоров между США и Ираном", - отметил Хамид Абуталеби.

Как сообщает Euronews, президент США Дональд Трамп 30 июля заявил, что готов встретиться с руководством Ирана, если они того захотят. "Я с ними готов встретиться, я не знаю, готовы они начать диалог, сейчас там трудности. Но я покончил с иранской сделкой, поскольку она была бессмысленной. В итоге все равно они могут сесть за стол переговоров", - отметил американский лидер.

Несколько дней назад Дональд Трамп в Twitter при этом заявлял, что в случае дальнейшего нагнетания ситуации Иран может столкнуться с такими проблемами, с какими эта страна еще никогда не сталкивалась. На что президент Ирана Хасан Рухани ответил, что США в таком случае получат конфликт, который станет "матерью всех войн".

Госсекретарь США Майкл Помпео 21 мая заявил, что США намерены оказать на Иран беспрецедентное давление, в том числе ввести самый жесткий в истории режим санкций, если Тегеран не изменит свой политический курс. Он выдвинул 12 условий заключения нового соглашения по иранской атомной программе, касающихся как непосредственно ядерной сферы, так и геополитики. США указывают, что Иран, в связи с возможным введением санкций не сможет больше продавать ни капли своей нефти.-0-