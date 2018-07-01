В Иране проблемы с питьевой водой переросли в столкновения демонстрантов с полицией

Проблемы с питьевой водой привели к тому, что в иранской провинции Хузестан вспыхнули протесты. При отсутствии воды температура воздуха там несколько дней достигала 45 градусов жары.
Столкновения демонстрантов с полицией в городе Хорремшехр на юго-западе Ирана стали итогом мирной акции. Об этом сообщает государственное информагентство Ирана IRNA.
Участники митинга забросали правоохранителей камнями и строительным мусором. В ответ полицейские применили слезоточивый газ. Пострадали несколько сооружений, в том числе Музей священной обороны и один из мостов.
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