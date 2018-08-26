В Иране разбился истребитель

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Истребитель F-5 иранских ВВС разбился 26 августа в юго-западной провинции Хузестан. Об этом сообщает агентство IRNA.

Самолет упал во время тренировочного полета в районе города Дизфуль, недалеко от авиационной базы.

Управлял истребителем полковник иранских ВВС. Он погиб, пытаясь приземлиться. Второй пилот госпитализирован. Причины инцидента выясняются.-0-